Debat: Tak til Finn John for indlæg om skøjtehal

I politik er det rart med respons. Derfor skal der lyde en tak til Finn John Carlsson for et rigtigt godt indlæg i torsdagens Sjællandske. Du skal i hvert fald have tak for din opbakning, dine interessante historiske betragtninger og dit råd om at opsøge Frihedens Idrætscenter og for dine gode input om borgerinddragelse.