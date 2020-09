Den sidste DFer i Næstved Byråd, Niels Kelberg, har trukket sig helt ud af politik. Den socialdemokratiske byrådsgruppe takker for et godt samarbejde.

Debat: Tak for godt samarbejde, Niels

I den Socialdemokratiske byrådsgruppe vil vi sige tak for et godt samarbejde igennem mange år med Niels Kelberg, tidligere DF Næstved. Vi har måske ikke altid været enige om alting, men tænk hvordan verden ville se ud, hvis alle var enige.

Vi har i S-gruppen altid kunne regne med dig - et ord er et ord - og det er ikke altid noget, man kan tage for givet i det politiske spil. Når sygdom opstår, må man nogen gange tage et valg - og dermed vælger man også noget fra. Du valgte politikken fra, men valgte hus og have, lange bilture med hustruen og andet, måske helt nye oplevelser, hvem ved hvad der venter forude, af dejlige ting? Håber sygdommen tillader lidt af hvert.