Du skal have tak for din måde at være på, som altid er saglig og ordentlig, skriver Michael Perch. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

Debat: Tak, Kirsten

Man skal huske at respektere de folk, man har omkring sig. Og de mennesker, der har gjort positivt indtryk på en fortjener at få det at vide. Med Kirsten Devantiers afsked med kommunalpolitik, skal der også følge et par ord fra mig. Kirsten, det har været en enorm fornøjelse at samarbejde med dig. Du skal have tak for din måde at være på, som altid er saglig og ordentlig. Jeg glæder mig meget over, at vi på tværs af partier kan have gode dialoger og samarbejde om det, som vi er fælles om uanset partiskel: Borgerne i Næstved. Den opgave har du løftet fuldstændig til punkt og prikke. Dit sociale hjerte er ikke til at tage fejl af, og det kan vi heldigvis finde mange fælles ståsteder i. Din indsigt er ikke til at tage fejl af.