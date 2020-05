Per Viborg Jensen undrer sig over, at man skal køre fra Næstved til Slagelse for at blive coronatestet. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Tåbeligt system

Borgeren bor alene, var ikke i stand til at køre selv, og prøvede derfor at få en patienttransport, men nej! Hverken Falck, regionen eller deres samarbejdspartnere ville køre med en potentiel coronapatient. Det måtte borgeren selv finde ud af. Et alternativ kunne være at kontakte sin læge mandag, som skulle vurdere, om borgeren var syg nok til at blive testet i hjemmet.

Det er muligt, at det er to forskellige instanser, der driver de to centre, men det er da kendt, at der kan være muligheder for samarbejde. Det anføres, at Statens Seruminstitut ikke har kapacitet, men er det mon mere ressourcekrævende at behandle en prøve fra Næstved end en fra Slagelse?