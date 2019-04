Hvorfor dog ikke modernisere de eksisterende svømmehaller, spørger skribenten. Foto: Anna Møhl

Debat: Svømmecenter for de få

Debat Næstved - 23. april 2019

Knud Sonne Andersen

Kontrollørlodden 1

Karrebæksminde

Næstved Byråd ønsker endnu et prestigeprojekt i form af et nyt svømmecenter i stedet for de tre eksisterende svømmeanlæg, der skal lukkes og nedrives.

Jeg finder det uacceptabelt at man efter ca. 45 års drift ser sig nødsaget til at bygge nyt, fordi man ikke har vedligeholdt og med om- og tilbygning fulgt med tiden.

Ved lukning af tre svømmeanlæg fordelt i Næstved by tabes nuværende intimitet i eksisterende svømmeanlæg og afstanden forøges for de daglige brugere, der oftest er de ældre generationer, der på mange måder har behov for motion.

Jeg forventer, at etableringen af nyt svømmeanlæg skal højne den almindelige borgers sundhed og valgmulighed, men resultatet bliver det stik modsatte: en nedgang af daglige brugere og en begrænsning af antal klubhold og andre grupper af aktive svømmere/motionister.

En modernisering af nuværende svømmeanlæg kan tilpasses en given økonomi, udføres over en periode og dermed give mulighed for at investere i andre projekter, der kan være til mere gavn for Næstved Kommunes befolkning og specielt børn og unge. Et oplagt projekt kunne være som Per Sørensen (S-byrådsmedl.) tidligere har foreslået; etablering af et isstadion i gl. Harboe-hal på Nygårdsvej.

Jeg håber, at politikerne vil besinde sig og genoverveje, om et svømmecenter vil være til gavn for den brede befolkning og højne folkesundheden for alle aldre og om de 152 millioner kroner kunne bruges bedre.