Debat: Svineproduktion er ikke nogen naturlov

Tybjerggård Agri ønsker at opføre et anlæg ved Glumsø, hvor de kan producere 40.000 svin årligt. Det er naboerne forståeligt nok ikke videre begejstrede for. Hos Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug er der dog ikke nogen hjælp at hente. »De stalde skal jo ligge et eller andet sted«, siger direktør Hans Aarestrup til dr.dk.

Men nej. Alene det, at man kalder opfostring af et levende, tænkende og følende væsen for 'produktion' viser, hvor gennemført modbydelig en industri det er. Den er helvede på Jord for dem, der lever deres korte liv på spaltegulve og i fikseringsbåse. Den er ødelæggende for den natur, der må vige til fordel for produktionsanlæggene og dyrkningen af det foder, dyrene skal have. Og den er til fare for helbredet hos dem, der er så uheldige at komme til at få et sådant anlæg som nabo.