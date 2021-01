Loven giver på forhånd landmanden ret til at udvide sin svinefarm. Unset om man er uenig eller enig skal loven følges, fastslår Helle Jessen (S). Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Debat: Svinefarmen ved Glumsø

Debat Næstved - 14. januar 2021 kl. 21:45 Af Helle Jessen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, Havbakke 285, Karrebæksminde Kontakt redaktionen

I sagen om svinefarmen ved Glumsø har Næstved Kommune - selvom der skulle være et politisk flertal for det - ikke nogen mulighed for at sige nej til etableringen.

Kommunens opgave er i henhold til loven alene at sørge for, at afstands- og miljøkrav overholdes, samt evt. at stille krav om skærmende beplantning. Loven - som er et resultat af den famøse »blå« Landbrugspakke fra 2015 - er en såkaldt godkendelseslov, der på forhånd giver landmanden ret til at udvide - eller etablere - et husdyrhold.

Siger kommunen nej, vil landmanden derfor efterfølgende få medhold i en klagesag.

Der er naturligvis en lang række borgere, der ikke er begejstrede for at få en kæmpe svinefarm i deres baghave. De kan se frem til, at deres ejendom taber i handelsværdi p.g.a. lugt og støj. Men loven giver ikke mulighed for at indrage deres bekymringer i sagsbehandlingen. Den gør det klart, at landet uden for byerne er landmændenes domæne og at andre, der bosætter sig derude, gør det på landbrugets præmisser.

Men i forlængelse af den ophedede debat vedrørende spildevandhåndtering i det åbne land - hvor Venstre mente, at Næstved Kommune skulle dispensere fra eller se bort fra lovgivningen - tænker jeg, at partiet også i denne sag vil foreslå, at vi i Næstved Kommune ikke behøver at følge lovgivningen, at vi nedprioritere sagsbehandlingen, samt at vi retter henvendelse til regeringen for at få denne prioritering af landbrugsinteresser revurderet i forbindelse med en lovændring.

Kommunernes selvbestemmelse blev med den nugældende lovgivning bevidst tilsidesat. Men man kan håbe, at de mange sager - hvor det går op for borgerne, at loven ikke tager hensyn til deres interesser - vil afstedkomme, at der kommer et pres på Folketingets politikere for at revurdere loven.

En evt. fremtidig lovændring vil dog næppe gælde med tilbagevirkende kraft. Så indtil loven bliver ændret, skal landmandens nuværende retskrav naturligvis tilgodeses og loven følges. Uanset om man er enig eller uenig i dens ordlyd og hensigt.

