Debat: Svinebyggeri skal i miljøhøring igen - igen

Teknisk forvaltning er gået i gang med at sørge for ansøgerens sag behandles positivt, mens vi, der har indsigelser, ikke tilbydes hjælp, på trods af, at vi, reelt som de eneste, har forholdt os til loven og handlet professionelt. Vi må atter i gang med at kontakte ekspertisen i sager som denne, et arbejde som jo ikke er gjort nemmere af pandemiens nedlukning. Kommunen arbejder for ansøgeren, ikke for borgere og miljø. Vi har ikke engang fået oplyst, om den nye ansøgning bliver behandlet politisk, som loven foreskriver.