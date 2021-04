Store ensartede marker uden meget liv og store industrielle svinestalde hænger sammen. Er det den vej vi vil gå, spørger Ole Nyvang og Jakob Jespersen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Svin, klima, mangfoldighed og sundhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Svin, klima, mangfoldighed og sundhed

Debat Næstved - 23. april 2021 kl. 20:15 Af Ole Nyvang, Åbakken 9, Næstved og Jakob Jespersen, Sorøvej 495, Næstved Kontakt redaktionen

En svinefarm nær Glumsø med 40.000 grise vil, som det er blevet påpeget, have nogle negative lokale effekter i form af lugtgener og støjende lastbiltrafik.

Økonomisk set vil det, på den anden side, betyde flere lønindtægter og dermed også flere skattekroner i kommunekassen. Men en svineproduktion af dette omfang har også andre effekter, og de passer dårligt med de udviklinger vi ellers søger at fremme i forhold til klima, biodiversitet og sundhed.

Vi i Næstved Kommune skal som alle andre reducere vores netto klimabelastning med 70 procent frem mod 2030 og helst gå i nul i 2050. Men produktionen på svinefarmen ved Glumsø vil betyde en ekstra klimabelastning, som ligger i omegnen af 18.000 tons CO2 (eq) årligt.

Væsentlige udfordringer Det vil sige, at vi i Næstved enten skal ud og reducere vores CO2 udslip med omkring 18.000 tons et andet sted eller øge produktion af grøn energi. Vi kan for eksempel kompensere for svinefarmens belastning ved at køre 80 millioner færre km i benzinbil - eller vi kan bygge ekstra 36 Ha solceller med det ressourceforbrug det kræver og CO2 udslip det forårsager.

Så selv om det er rigtigt, at en enkelt landmand i henhold til loven kan bestemme at opføre en svinefarm til 40.000 grise, så giver det væsentlige udfordringer for os andre i kommunen.

Biodiversiteten i Danmark er faldende. Vi har formentlig mistet op mod 70 procent af vore insekter, og fuglebestanden i det åbne land er faldet med tre millioner gennem de sidste 40 år. Derfor har vi brug for en mere naturvenlig landbrugsproduktion og for at lægge landbrugsjord om til vild natur.

Er det den vej vi vil gå? Desuden er det vigtigt for mange af os i kommunen at have adgang til at kunne opleve en rig natur med sommerfugle, bier, lærker og viber. Men 40.000 grise skal have meget foder typisk i form af byg og sojabønner. Og fremstillingen af det kræver ca. 4.000 Ha landbrugsjord, hvilket svarer til ca. 9 procent af landbrugsarealerne her i kommunen.

Dette areal bliver således bundet til en naturfattig byg-produktion i Danmark og en naturfattig soja-produktion i for eksempel Sydamerika. Desuden er der en vis sandsynlighed for, at en øget efterspørgsel på soja vil føre til rydning af naturområder såsom regnskoven og Cerradoen i Sydamerika.

Store ensartede marker uden meget liv og store industrielle svinestalde hænger sammen. Er det den vej vi vil gå? Eller vil vi have et mere mangfoldigt, livligt og varieret landbrug og landskab med plads til fugle, insekter og frilandsgrise?

Sundhed Hvis vi skal leve sundt, og hvis resten af verdens voksende befolkning også skal have mad på bordet, skal vi spise mindre kød.

I fremstillingen af svinekød går der både kalorier og proteiner tabt. Til produktion af et kilo svinekød, går der over fire kg proteinrigt foder, hvilket betyder, at de tre kg går tabt. Så er det virkelig en god ide at geare svineproduktionen op med ekstra 40.000 grise, så endnu flere proteiner kan gå tabt? Proteiner som verden har brug for.

Samlet set betyder det, at hvis vi vil passe på klimaet, biodiversiteten og sundheden, er en svinefarm med 40.000 grise et skridt i den forkerte retning, hvad enten den ligger ved Glumsø eller et andet sted.

relaterede artikler

Debat: Glumsø bliver til Gyllesø 17. januar 2021 kl. 10:00

Miljøforening til kamp: Byråd bør blande sig i sag om gigantisk svinefarm 05. januar 2021 kl. 18:50

Ingen lokal indflydelse på svinefarme 31. december 2020 kl. 12:05