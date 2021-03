Helle Jessen garanterer, at Næstved Kommune vil vælge grønne løsninger til busdriften - i det omfang og tempo, der er mulighed for. Foto: Jens Wollesen

Debat: Svar på spørgsmål om grønne bussser

I 2020 sendte Næstved Kommune via Movia den fremtidige bybuskørsel i udbud. De nuværende buskontrakter har været gældende i snart 12 år. Derfor er de fleste busser i Næstved Kommune gamle og udskiftningsparate. Af samme årsag vil stort set samtlige buslinjer i Næstved Kommune - når de nuværende kontrakter udløber i april 2022 - blive udbudt på nye kontrakter. Undtaget er buslinjerne i Fuglebjerg-området linje 615, 691, 692, 693 og 694, der først har kontraktudløb i 2024.

Tingene går stærkt på el-busområdet, og det lykkedes at få et bud på kørsel med el-bybusser, som oven i købet var billigere end almindelig dieseldrift. I foråret 22 udskiftes derfor alle busser i Næstved By med nye el-busser. Det drejer sig om linje 601, 602, 603, 604, 605, 607 samt lokalbuslinjen 611, der vil blive udskiftet til eldrift og dermed nulemission. Dette andrager i alt udskiftning af 15 fysiske busser.