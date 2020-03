Den lille snoede Fladsågårdsvej skal gøres to meter bredere og halvanden meter dybere for at lastbilerne kan passere til og fra det nye DSB-værksted. Foto: Kim Palm

Debat: Svar på læserbrev om DSB-værksted

Debat Næstved - 31. marts 2020 kl. 14:00 Af Dan Rasmussen, Bårsevej 14, Tappernøje Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det påpeges i Theresa Bernsteins læserbrev den 24. marts, at jeg i mit indlæg af den 18. marts fremkommer med flere misforståelser. Det er imidlertid ikke tilfældet.

Når jeg skriver, at der ikke findes alternativer til placering af DSB-værkstedet på Sjælland, skyldes det, at jeg har læst Cowi's miljøvurdering af anlægget. Det fremgår af lokalplan 105 tillæg nr. 18 pkt. 3.2.2, at syv forskellige placeringer på Sjælland har været taget i betragtning. De er alle fravalgte på grund af deres ikke optimale beliggenhed, samt trafikmæssige og tekniske udfordringer.

Derudover har man vurderet et område nær Næstved by (nord for), som er blevet fravalgt, fordi det er i konflikt med Natura 2000 beskyttede naturtyper og store arealer med fredskov. Videre står der, at krumt baneforløb med begrænsede tilslutningsmuligheder, kuperet terræn og manglende størrelse på areal, som begrundelser for at området ikke kan benyttes.

Når jeg også foreslår en rundkørsel på Præstø landevej og nedrivning af broen/tunnelen, er det jo netop for at de bevaringsværdige huse måske kan undgå nedrivning. Med en passende ændring og planlægning af tilkørslen burde trafikken kunne ledes via Fladsågaardsvej til værkstedet. Jeg er helt enig i, at vi skal tage vare på de værdier, som er betroet os. I dette lokalplansforslag tager man udgangspunkt i naturen og området, og man udviser respekt for det fredede område, som støder op til. Forslaget udtrykker derfor stor respekt for vores samfund og vore fælles værdier.

