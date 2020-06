Send til din ven. X Artiklen: Debat: Styrk foreningslivet med to-tre millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Styrk foreningslivet med to-tre millioner

Debat Næstved - 23. juni 2020 kl. 12:23 Af Torben Stenstrup, Formand Fritidsudvalget i Næstved Kommune, Ålehusvej 22, Herlufmagle Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Fritidsudvalget håber vi, at byrådet vil lade nogle af de friske millioner fra udligningsordningen tilflyde det frivillige og folkeoplysende foreningsliv.

Der er stort fokus på behovet for flere midler til børn, ældre og mennesker med handicap i forhold til daginstitutioner, skoler, plejehjem og øvrige primære tilbud til disse målgrupper.

De samme målgrupper har også mulighed for at tage del i stærke fællesskaber og udviklende aktiviteter samt voksenundervisning. Det er derfor en rigtig god investering at sende yderligere to-tre mio. kr. årligt til foreningslivet og styrke borgernes muligheder for at deltage i meningsgivende fritidsaktiviteter.

Mere til pensionisterne

Antallet af pensionister stiger i vores kommune, og en stor gruppe er afhængige af at modtage et tilskud for at kunne deltage i aftenskolernes mangfoldige tilbud.

Vi mangler aktuelt 200.000 kr. om året for at kunne opretholde denne ordning, og vi mangler 500.000 kr. om året for at kunne udbetale det tilskud til vores aftenskoler, som deres faktiske aktivitetsniveau efter Folkeoplysningsloven berettiger.

Nogle af vores svageste borgere benytter Birkebjergparkens varmtvandsbassin, men timeprisen for at disse hold kan leje bassinet stiger nu med over 50 procent - og det forventes at medføre et frafald blandt borgere med et handicap og patientgrupper mv.

Tiden efter Covid-19

En masse af vores foreninger er berørt af Covid-19 situationen, og derfor er der behov for at investere i udvikling af foreningerne, så de kan tiltrække tabte medlemmer og invitere nye med.

Vi har for tiden en projektansat foreningskonsulent i kommunen, og vi vil meget gerne have denne stilling gjort permanent.

Ting tager tid at opbygge på det frivillige område, og nu har foreningskonsulenten fået opbygget et godt netværk og indsigt i området - derfor er det vigtigt at fortsætte arbejdet og også gerne med en pulje med midler til udvikling af foreningerne.

I tre år har vi desuden via en Facilitetspulje kunnet støtte udviklingen af en lang række foreningers klubhuse og foreningsfaciliteter. I år var der 500.000 kr. i puljen, men ansøgninger for næsten det dobbelte - og vi har kendskab til, at mange flere foreninger er i gang med at beskrive nye projekter og skaffe penge fra andre puljer og fonde.

Vores Forenings- og Fritidskonference i april blev også aflyst pga. Covid-19, og det er vores klare forventning, at der også i næste års budget vil være afsat 200.000 kr. til af gennemføre arrangementet i løbet af foråret 2021.

Vi ligger nummer 94

Næstved Kommune ligger med 862 kr. på en meget lav 94. plads blandt landets kommuner, når det handler om den gennemsnitlige udgift pr. borger til Idræt og fritidsliv (Ishøj er topscorer med 2.527 kr. og gennemsnittet er 1.228 kr.).

Så kære politikere: 2-3 mio. kr. årligt lyder af mange penge, men det er nødvendigt at løfte området, og vi kan skabe stor værdi for mange tusinde borgere med sådan en prioritering.

