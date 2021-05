Githa Nelander, Nye Borgerlige, mener at en der må laves en pragmatisk løsning på konflikten omkring Krafværtvarmeværket Hyllinge-Menstrup. Privatfoto

Debat: Stop stavnsbinding til varmeværk!

Sagen har ulmet alt for længe, og det er ikke til gavn for udvikling og bosætning i lokalområdet, og slet ikke til gavn for de varmekunder, der er stavnsbundet til en skyhøj varmepris.