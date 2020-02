Socialdemokrater og neoliberalisme. Næstved Havn og vira. Motorvejsdebatten kommer vidt omkring. Foto: Kim Palm

Debat: Stå nu sammen om motorvejen

Debat Næstved - 17. februar 2020 kl. 20:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Keld Stelling, Krogagervej 20, Næstved

Den politiske situation kræver en politisk analyse. Den er nem, fordi vi står overfor et velkendt dilemma. En folkevalgt politiker forpligtes overfor sine vælgere til at kæmpe for en vigtig sag, men efter valget er det politiske billede et helt andet.

I den konkrete situation drejer det sig om sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Der er opstået et kommunikationstomrum mellem sundhedsministeren og borgerne i Næstved efter regeringsdannelsen. Sagen er problematisk for S, der taber stemmer, mens situationen ligger lige til højrebenet for V.

Det er ikke kun i BaneDanmark, der er signalforvirring. Socialdemokrater bliver ofte tavse i sådanne situationer. Men en socialdemokrat, der sjælden bliver tavs, er byrådsmedlem Helle Jessen, der med læserbrevet »Skingert overmod« i Sjællandske, den 12. februar fortsætter debatten, med stærk personlig fokusering på byrådsmedlem Mylsted-Schenstrøm (V).

Først leverer Helle Jessen lidt historieskrivning, der peger tilbage og ikke frem. Så følger en belæring om unge Mylsted-Schenstrøms muligheder for at komme i Folketinget, selvom kampen for motorvejen udmærket kan føres af en folketingskandidat, der kan bruge den som et politisk svendestykke. Herefter forelæser Helle Jessen over emnet neoliberalismen i amerikansk sammenhæng. Der bliver sandelig sat trumf på.

Neoliberalisme har særlig relevans for USA´s samhandel med Kina og den geopolitiske situation i Arktis. Jeg har svært ved at knytte sammenhængen mellem neoliberalismen i USA og Rønnede-motorvejen - det skulle da lige være, hvis Næstved Havn kunne blive et strategisk knudepunkt for Østersøflåden. Så kom der gang i gravemaskinerne. Men det er nok mere relevant at tænke i virus baner, hvor både mennesker, dyr og maskiner kan forstyrre den neoliberalistiske verdensorden.

