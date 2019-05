Socialdemokraterne Magnus Heunicke og Charlotte Roest har længe arbejdet for løsninger omkring Baltic Pipe, påpeger de i et debatindlæg. Arkivfoto: Energinet Foto: MEDVIND/BENT SOERENSEN/©MEDVIND/Bent Medvind Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Spot på Baltic Pipe-projektet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Spot på Baltic Pipe-projektet

Debat Næstved - 07. maj 2019 kl. 17:28 Af Magnus Heunicke (S), folketingsmedlem og Charlotte Roest (S), byrådsmedlem i Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nu over et år siden, vi blev bekendt med Baltic Pipe-projektet og Baltic Pipe ser altså ud til at blive en realitet og kommer desværre til at berøre mange borgere. Derfor gælder det nu om at finde de bedst mulige løsninger, så ledningsføringen og kompressorstationens placering generer mindst muligt.

At finde løsninger har vi begge arbejdet på, lige siden projektet blev os kendt, og det arbejde fortsætter vi med. Igennem Sjællandske er vi politikerne blevet anklaget for ikke at vise Baltic Pipe projektet interesse, men vi observerer, at både Enhedslisten og nu også Radikale er blevet optaget af Baltic Pipe. Det byder vi velkommen, indtil nu har vi ellers byrådsbehandlet, vi har haft ekstraordinære udvalgsmøder i folketinget, vi har sendt lokale og kommunale høringssvar, der har været lokale deputationer og der er stillet et væld af udvalgsspørgsmål af både teknisk og politisk karakter.

At flere partier nu, her hvor valget nærmer sig, har fundet interesse for at arbejde for bedre løsninger, finder vi positivt. Det er måske lidt sent. Og det er måske lidt en tilsnigelse, når fx. partiet Enhedslisten i Sjællandske slår sig op som de eneste, der belyser projektet og kæmper borgernes sag. I al saglig venskabelighed vil vi gøre opmærksom på, at det arbejde er i fuld gang og har været det i over et år.

Lige nu er der, forståeligt nok, stor usikkerhed hos bekymrede berørte borgere, fordi de ikke med sikkerhed ved, hvad der skal ske: Endelig linjeføring, lokale forhold, støj, faldende huspriser, ekspropriationer og hvad nu med gæsteprincippet etc.

I Folketinget og i Næstved Byråd er vi gang og vil vi fortsat arbejde for at finde de bedst mulige løsninger. Alle er velkomne til at være med i det arbejde, valgkamp eller ej.

relaterede artikler

Enhedslisten går ind i kampen: Gasprojekt skal stoppes 23. april 2019 kl. 14:04

Naboer til omstridt gasprojekt får hjælp fra Christiansborg 23. april 2019 kl. 05:47

Byråd vedtager høringssvar for gasprojekt 10. april 2019 kl. 14:01