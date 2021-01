Det glæder byrådspolitiker Per Sørensen, at Næstved Sportscollege skal drøftes i Kultur- og Demokratiudvalget. Foto: Kim Rasmussen

Debat: Sportskollegie på dagsordenen

Debat Næstved - 27. januar 2021 kl. 15:37 Af Per Sørensen (S), byrådsmedlem, Lindebjerggårdsvej 20, Næstved Kontakt redaktionen

Det er super godt, at Kultur- og Demokratiudvalget nu skal drøfte situationen, hvor kun to elitesportsfolk bor på kollegiet, der har plads til 25. Boligerne skulle placeres ved Arena og fodboldbaner ved Rolighedsvej, og ønskerne og lovordene for det dengang nye byggeri var mange. En del mente, at placeringen på det åbne areal ved indgang til stadion ikke var god, men politikerne ville gerne være visionære og sikre topsportsfolkene kort afstand til sportsfaciliteter og gymnasiet.

Læs også: Derfor bor der kun to sportsfolk på nyt kollegie

Der bor så også to unge tilknyttet Talentskolen. Fint nok. Men vi er meget langt fra det oprindelige formål, og vi har et problem. Udfordringer er naturligvis til for at løses.

Team Næstved bør inddrages Nu skal politikerne i et udvalg drøfte sagen, og vi må nødvendigvis høre Sportscollege om, hvad der kan gøres. Hvad mener de tilknyttede sportsklubber og uddannnelsesinstitutioner? Hvor mange unge topsportsfolk er tilknyttet talentudvikling?

Team Næstved bør også inddrages. Her er det netop det offentlige og erhvervslivet, der bakker op og støtter elite og talentudvikling. Vi bør politisk åbne meget mere op for, at netop Team Næstved bliver inddraget meget mere i denne og lignende sager. Boligselskabet, der står bag skal også på banen. Ja, alle gode kræfter skal inddrages i en løsning, så kollegiet kommer til at virke efter hensigten.

Glæden her er i hvert fald stor over, at sagen nu behandles politisk i udvalg mandag den 25. januar.

