Næstved Sportscollege blev bygget til sportsfolk. Men der bor kun to, skriver Per Sørensen (S). Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Sportskollegie fungerer ikke for sportseliten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Sportskollegie fungerer ikke for sportseliten

Debat Næstved - 18. december 2020 kl. 15:50 Af Per Sørensen, byrådsmedlem (S), Lindebjerggårdsvej 20 Næstved Kontakt redaktionen

Det er jo bedst at tale sin Kommune op, men når ting så ikke fungerer, så skal det frem i lyset. Ellers finder vi ikke en løsning. For få år siden byggede vi et Sportskollegie til 25 unge sportstalenter. Mange borgere og politikere var ikke begejstrede for, at det skulle gå ud over den eneste åbne plads ved indgangen til Fodboldstadion. Lige ved den gamle Hovedindgang til Næstved Hallerne.

Men vi alle bøjede os i støvet for, at nu skulle der laves løft for 25 unge sportstalenter. De skulle bo der, så de lige kunne trippe ind i Arena og over på nyanlagt kunststofbane.

Nu er vi så politisk på forespørgsel til Administration oplyst om, at der bor to sportstalenter i Byggeriet, og det er jo indlysende ikke godt nok. Det står slet ikke mål med de mange skåltaler og lovord, da vi satte byggeriet igang. At der så også er oplyst om, at der bor to unge tilknyttet Talentskolen er godt, men jo kun ikke et lille plaster på intentionen.

Vi må politisk ikke lukke øjnene, når vi ser udfordringer. Byrådspolitikere, i nøglepositioner i forhold til denne sag, bør omgående sikre, at brugen af Sportskollegiet bliver taget op politisk i relevante politiske Udvalg. Mit læserbrev vil ihvertfald tilgå Borgmester og Formand for Kultur -og Demikrati- Udvalget. Hvad kan vi gøre for, at der leves op til vores formål om unge sportstalenter bosat i Sportskollegiet?

Boligerne er så fyldt op med andre formodentligt glade og rare unge mennesker. Eller hvad? Men det er jo meget langt fra vores formål og intention med anvendelse af de 25 boliger til den unge sportselite.

relaterede artikler

Nyt sportscollege savner sportsfolk: Talenterne bor hjemme hos mor og far 14. november 2019 kl. 15:05

Nyt Sportscollege: Kun tre af 25 unge dyrker elitesport 14. november 2019 kl. 04:58