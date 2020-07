Gustav Garth-Grüner. Privatfoto

Debat: Spildevand ER et problem

Debat Næstved - 31. juli 2020 kl. 18:50 Af Gustav Garth-Grüner, Næstformand i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Sandbygaard, Glumsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Teknisk Udvalg i Næstved Kommune, Helle Jessen (A), mener, at kommunens spildevand ikke er et problem, fordi mængden af kvælstof ikke er stor i forhold til den samlede udledning.

Men hun snakker udenom. Det er ikke kvælstof, der er problemet. Kommunerne tillader udledning af urenset spildevand med e. colibakterier, organisk materiale og miljøfremmede stoffer ud i fjord, åer og søer.

Det vælter som en ekstremt forurenet puls ned gennem vandløbene og ud i søer og fjorde og gør stor skade lokalt. Desuden står renseanlæggene for mindst en tredjedel af den fosfor, der udledes til vandmiljøet. »Mindst« fordi den faktisk ikke måles. Som formand Helle Jensen selv skriver, anslår Næstved kommune den udledte mængde. Jeg undrer mig bare, hvad er årsagen til, at der ikke måles - hverken på mængde eller indhold?

Hvad renseanlæggene rent faktisk udleder af stoffer i vores vandmiljø, ved vi ikke. Danmark måler kun for det i 1,5 % af de vandløb, som EU-kommissionen kræver, at vi skal. Så det står hen i det uvisse. Overløbene med det urensede spildevand er der ingen reel kontrol med, og Næstved Kommune ønsker ikke engang at måle mængden og indholdet. Hvorfor? Hvad er kommunen bange for?

Kommunerne renser desværre stadig spildevand, som de gjorde for 30 år siden. Der er ikke kommet nye krav siden da, selvom teknologien giver mulighed for at rense langt bedre. I vore omkringliggende lande både måler man og renses der langt bedere, så hvorfor skal Danmark halte bagefter?

