Debat: Sorte busser III

Først mange tak til Helle Jessen for reaktion på det første af de tre små miljøspørgsmål i Sjællandske. At de fleste busser i Næstved er gamle og udskiftningsparate er Helle Jessen heldigvis enig i. Vi her i området, og sikkert mange andre langs vejene, glæder os derfor til de lovede el-busser i april 2022.

Må det venligst erindres om, at der var to spørgsmål, der ikke svares på. De svar og handlinger nærmiljøet glæder sig endnu mere til, netop der hvor miljøskoen trykker hårdest:

Herfra er der enighed om, at en løsning på disse tunge miljøproblemer er særdeles vigtig. Men at bruge ekstra ressourcer hos politiet virker ikke velovervejet. De har sandsynligvis mange andre politisager.

I stedet for at ulejlige dem foreslås det, at en ansvarlig leder i Næstved Kommune tager telefonen og ringer til Movia og beder dem og Nobina om at overholde gældende tomgangsregler samt Miljøministeriets grænseværdier for støj.