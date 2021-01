Henrik Sørensen går i rette med det socialdemokratiske byrådsmedlem Helle Jessen.Illustration: Næstved Kommune Foto: Jannik

Debat: Solceller reducerer bedre end lavbundsområder

Debat Næstved - 07. januar 2021 kl. 11:50 Af Henrik Sørensen, Amtmandsstien 10, Næstved Kontakt redaktionen

Helle Jessen (HJ) er i mindretal, når det kommer til energiprojektet i Nylandsmose. Skingert anklager hun sine byrådskollegaer for at savne fagligt belæg, og forvaltningen for ofte at forvalte i strid med loven.

Det er groft krænkende og injurierende og mangel på respekt for demokratiet.

Når et overvældende flertal i byrådet stemmer for et projekt, er det et udtryk for folkestyre og skal respekteres.

For Helle Jessen kalder sig vel stadig demokrat?

HJ begrunder sin modstand med udpegning som bevaringsværdigt landskab. En kommune kan med lokalplanretten beslutte, om denne ønsker at tilvejebringe nye eller ændrede planer, heriblandt lokalplaner og kommuneplantillæg. Dette følger af planloven.

Et andet argument imod er kystnærhedszone. HJ henviser til en afgørelse fra Bornholm og bruger den som argument for, at der ikke kan opstilles solceller i kystnærhedszone. Det er afgørelsen ikke et udtryk for. Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, ligesom lavbundsområder ikke er en hindring for midlertidig placering af solceller.

Der er flere solcelleparker i landet, som er placeret i både kystnærhedszone og i lavbundsområder. Se blot pilotprojektet i Vordingborg og energiparken i Guldborgsund.

HJ og de såkaldte »grønne« partier begrunder deres modstand med, at de ønsker mere fjord i Næstved og landbrugsmarkerne oversvømmet ved bortgravning af diget for at opnå en CO2-reduktion. Klimarådets egne beregninger viser imidlertid, at én hektar med solceller reducerer CO2-udledningen med 10-20 gange så meget, som én hektar oversvømmet lavbundsområde.

Mindretallet med Helle Jessen i spidsen savner enhver form for fagligt belæg og må være drevet af nationalromantiske drømme på skatteydernes regning. Det er derfor ganske vist, hvis Helle Jessen føler sig stemplet som »ikkeklimabevidst«.

