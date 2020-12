Solceller i Nylandsmose har udviklet sig til et stridspunkt inden byrådets behandling af forslaget. Foto: Jannik

Debat: Solceller i Nylandsmosen

Debat Næstved - 15. december 2020 kl. 18:21 Af Rasmus Larsen, Svenstrupvej 40, Næstved Kontakt redaktionen

Mange jordbrugere er på udkig efter andre muligheder for indtægter ud over den almindelige landbrugsdrift, f.eks. opførelse af solcelleanlæg. Det betyder, at industrien flytter på landet.

Desværre er landbrugslovgivningen og øvrige lovgivninger ikke fulgt med tiden, og det efterlader et spillerum for disse spekulationer.

Det er her den almindelige borger kommer i klemme. Hvem ejer udsigten? Giver den private ejendomsret ikke lov til at gøre som man lyster? Hvordan regulerer vi det til glæde og gavn for alle? Kan det undgås?

Ja, det mener jeg i høj grad det kan.

Havde Næstved kommune valgt, som foreslået af mange, at udarbejde en samlet plan for opstilling af solcelleanlæg inden behandling af ansøgningen vedr. opsætning af solceller i Nylandsmosen, kunne vi sandsynligvis have været denne sag foruden.

Med alle de forskellige udpegninger på arealet i Nylandsmosen vil det være svært at forestille sig, at kommunen ville udpege arealet til egnet for opsætning af solceller.

Vores ejendom har pt. en fantastisk udsigt ud over blandt andet Nylandsmosen. Nylandsmosen ligger gennemsnitligt i kote 0. Min ejendom ligger i kote 15-26. Så hvor jeg i dag har en udsigt ud over et smukt uforstyrret kulturlandskab, vil jeg fremadrettet, hvis dette projekt godkendes, kunne nyde synet af et solcelleanlæg.

Næstved Kommune har lavet et større projekt med hævning af vandstanden på kystnære enge ved Spjellerupgård til glæde og gavn for den lokale flora og fauna.

Pt. arbejder kommunen på et større projekt med genoprettelse af Saltø Å med genslyngning og etablering af våde enge.

I Næstved Kommune har vi flere områder med samme muligheder, og Nylandsmosen er måske den mest oplagte. Med tanke på, hvad gavn truede arter, vadefugle, orkideer mm. ville få af et naturgenopretningsprojekt i mosen bliver man helt bedrøvet med tanke på et stort industrianlæg med solceller.

