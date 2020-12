Debat: Solceller fremmer ikke turismen

Når turistformand Charlotte Schwartzlose opfordrer til at støtte solceller i Nylands Mose, må jeg spørge - måske naivt: Tror turistformanden at Næstved får flere turister på grund af en solcelle park? Det har jeg svært ved at se.

For det første, fordi folk typisk rejser på ferie for at få oplevelser, kultur, se skønne naturområder eller bare for at slappe af. Det er sjældent man rejser for at se et industrianlæg, som 166 hektar solceller jo retteligt er.