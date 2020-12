Jette Leth Buhl (SF) mener, at en solcellepark i Nylandsmosen er en dårlig idé. Foto: Anders Petri

Debat: Solcellemark i Nylandsmosen er noget skidt

Debat Næstved - 15. december 2020 kl. 11:15 Af Jette Leth Buhl, byrådsmedlem SF, Gottliebsvej 6, Næstved Kontakt redaktionen

Hvis et flertal i Næstved byråd, som forventet, godkender at sende 166 hektar solcellepark på Nylandsmosen i høring - så er det i strid modsætning til byrådets egne retningslinjer, der blev vedtaget så sent som i april sidste år.

I de retningslinjer respekteres kystnærhedszoner, Natura 2000 zoner og statens udpegede lavbundsområder som potientielle vådområder, samt kommunens bevaringsværdige områder.

Normalt plejer kommunens egen administration at anbefale en sag under en forudsætning om at alle retningslinjer, lovgivninger, miljøkrav etc er overholdt.

Blot ikke i denne sag .

Begrundelsen er, at Nylandsmoseprojektet er en sag, der er blevet behandlet parallelt, med at byrådet behandlede retningslinjer for solcelleparker i kommunen .

Hvorfor er det overhovedet et argument ?

Hvis alle i byrådet er enige om retningslinjerne, hvordan kan det så gå til, at et flertal nu vil se bort fra såvel kystnærhedszone, bevaringsværdigt landskab som Natura 2000 udpegning og også fra statens udpegede lavbundsområde hensyn.

Det er ubærligt, at der er så lidt sammenhæng i tanke og handling hos lokalpolitikere.

Byrådets flertal burde istedet forholde sig til fremtiden, og til hvordan Næstved Kommune vil sørge for at værne om naturen , vådområder og de samlede klimaregnskaber for projekter som dette.

Hvis byrådets flertal giver mulighed, for at Gavnø Gods kan plastre 166 hektar til med solceller i et sårbart område, overskride kystnærhedszonen - i de næste 35 år - så vil byrådet have afskåret sig fra at søge de puljer , der kan bringe Nylandsmosen tilbage som vådområde og tilbage til naturlig yngleplads for fugle og til et positiv for CO2 regnskabet i kommunen.

