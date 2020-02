Se billedserie Udsigterne til, hvornår og om Gedestien bliver erstattet af en motorvej, er uklare.

Debat: Socialdemokratisk motorvejsbluff

Debat Næstved - 10. februar 2020 kl. 19:11 Af Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V), Medlem af Næstved Byråd Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Før valget gav S-politikere i hele landet løfter om fremrykninger af motorvejsprojekter, som den daværende blå regering havde med i sin infrastrukturplan. Lokalt udtalte Magnus Heunicke den 14. marts 2019 sig således i Sjællandske: »Det er længe at vente. Derfor går vi målbevidst efter at få fremrykket byggestarten (...) så vi vil gøre, hvad vi kan for at få motorvejsbyggeriet realiseret så hurtigt som muligt«.

Lørdag kunne vi så læse, at årsagen til Magnus Heunickes (og resten af Socialdemokratiets) tavshed om Rute 54 skulle have rod i Ministeransvarsloven. Det er noget vrøvl.

Ingensteds står der noget om, at ministre ikke må svare på kritiske spørgsmål om deres valgløfter.

Loven siger alene, at ministre har pligt til at udtale sig sandfærdigt, når de udtaler sig som ministre overfor Folketinget, samt at de ikke må fortie relevant information.

Kritikken skal imidlertid ikke kun rettes mod Magnus Heunicke, men mod Socialdemokratiet som parti.

Læg hér mærke til, at Magnus Heunicke konsekvent brugte »vi« i ovenstående citat. Det samme var tilfældet i udtalelser fra flere andre S-politikere.

Vi må derfor enten formode, at der var tale om en koordineret udmelding, eller at samtlige ikke havde clearet deres udmeldinger med partiets øverste ledelse. Hvad synes mest sandsynligt?

Når der så alligevel ikke sker noget, så har det formegentlig to årsager.

1. Finansieringen mangler. Der var ikke skyggen af finansieringsforslag i udmeldingerne, vi fik forud for valget. Det er et faktum, at der skal findes et større milliardbeløb, hvis man skal fremrykke de projekter, som de blå partier havde sat dato på, og samtidig fastholde Togfonden.

2. Der er ikke opbakning til investeringer i motorvejsinfrastruktur hos Regeringens støttepartier.

Det er ingen hemmelighed, at der er store uenigheder mellem Regeringen og disse på en lang række centrale områder som udlændinge, klima og overførselsindkomster.

Alt sammen områder hvorpå det koster så jorden skælver, hvis man skal imødekomme dem. Således er dét, at give køb på netop motorvejsinvesteringer, på én og samme tid politiske lunser til den yderste venstrefløj, samt finansieringskilde for andre politiske prioriteringer. Et sandt »Columbusæg«.

Hvorvidt Magnus Heunicke har været bevidst om dette vil jeg lade være op til læseren at vurdere. Men hvis S for alvor mener, at motorveje er vigtige, så vil de hurtigst muligt indkalde til bredde politiske forhandlinger herom. At de har valgt ikke at gøre dette, kan kun opfattes som at regeringspartiet ikke længere mener, at motorveje er vigtige.

