Debat: Socialdemokrater må tage et medansvar

Debat Næstved - 25. marts 2021 kl. 07:07 Af Tove Dalby Johansen, Meistersvej 42, Næstved Kontakt redaktionen

Det er heldigt for Næstveds socialdemokratiske byrådsflertal, at Tybjerggaards ansøgning om at udvide deres »produktion af grise« fra 35.000 op til 45.000 sendes i høring igen her i marts. Hermed får de mulighed for at stoppe projektet via en dispensationsansøgning og dermed sætte handling bag partiets mange ord om bæredygtighed.

Statsminister Mette Frederiksen skrev i en kronik i Politiken den 3.6. 2019: »Vi vil stille os i spidsen for et meget stærkere lederskab for vores klima, natur og miljø. Der er brug for et helt andet lederskab for den grønne omstilling«.

Landbrugsminister Rasmus Prehn udtalte i Sjællandske den 19.2.2021, »...at vi tilhører verdenseliten, når det kommer til at levere kvalitetsfødevarer. Men landbruget sætter sig dybe spor. På vandmiljøet. På biodiversiteten. På naturen. På klimaet«. Og han fortsætter i Sjællandske den 17.3. 2021: »Vi politikere kan stå for strukturelle forandringer, men det er alle de små ting, mange gør, som kan summe op til den store bedrift«.

Hvis vi skal kunne stole på socialdemokratiet, nytter det ikke noget, at partiet i Næstved giver Tybjerggård lov til at plastre 9000 nye kvadratmeter jord til med »svineproduktion«, så grise i tusindvis kan få lov til at gå sammenstuvede på jerntremmer, forhindret i at udøve deres naturlige adfærd og uden at komme udenfor i et sekund, før de bliver slået ihjel. Ren dyremishandling.

Det er jo ikke sådan, at Tybjerggaard går bankerot, hvis de ikke får lov til at udvide. Ifølge Sjællandske Erhverv den 11. februar består Tybjerggaard Agri Aps af 37 produktionsanlæg på Sjælland og Lolland. Der er 167 ansatte, og de dyrker 1400 hektar planteavl, som fortrinsvis er foder til grisene.

Borgerne i Næstved Kommune har ikke brug for, at dette enorme industrilandbrug bliver endnu større på bekostning af vores fælles natur og miljø samt ikke at forglemme de ekstra stakkels fem til 10.000 grise, der er lige så kloge og sjove som 3-årige børn, som skal lide i stalden. Det ville være fremsynet, hvis Næstveds socialdemokrater tog et medansvar og viste, at partiets mange ord om strukturel forandring og grøn omstilling er alvorligt ment.

Samtidig vil jeg opfordre byrådsflertallet til at støtte de radikales forslag om en skrivelse til regeringen angående en lovændring på området, så kommunerne igen får retten til at stoppe byggerier på landet.

