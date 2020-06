Debat: Smøleri med renovering af svømmehal

Igen læser jeg, at Næstved smøler med menig mands sundhed og især os med nedslidning og andre hindringer, der i store træk kun kan bruge svømning som motion, ved at tøve med pengene til renoveringen af Fladså Svømmehal.

Ja, vi har Nygårdsvej og Herlufsholm Svømmehal, men her skal vi komme meget sent, for at kunne få plads til at svømme.