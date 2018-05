Debat: Smålandshavet er skarvens jagtmark

Kritikken af Ørredfonden går på, at vi ikke har fået videnskabeligt undersøgt skarvens skadevirkninger på fiskebestanden i åen, havnen og kanalen. Det har Ørredfonden nemlig ikke økonomiske ressourcer til. Men det betyder jo ikke, at vi er ganske uvidende på området. Ét er, at vi har udtalelser fra en række lystfiskere, der samstemmende oplyser, at fiskebestanden navnlig om vinteren gennem årene har været stærkt faldende. Noget andet er, at der er evidens for, at en skarv æder ca. et halvt kg. fisk dagligt, og vi skønner, at der er mellem 30 og 50 skarv dagligt i området. Så kan vi regne os frem til, at skarverne æder i omegnen af 600 kilo fisk om måneden. I de ca. 5 måneder skarverne er særligt aktive, forsvinder der altså i området omkring 3 tons fisk.