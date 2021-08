SF's Jette Buhl vil sætte skolerne fri i forhold til at lede og fordele arbejdet på de enkelte matrikler. Arkivfoto: Anders Petri

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Skolerne skal sættes fri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Skolerne skal sættes fri

Debat Næstved - 19. august 2021 kl. 16:00 Af Jette Leth Buhl, SF spidskandidat, Gottliebsvej 6, Næstved Kontakt redaktionen

Man bliver jo helt forpustet af de skoleoverskrifter der bringes i Sjællandske her i den begyndende valgkamp.

Jeg undrer mig over, at formanden har ladet administrationen styre i retning af at foreslå Hyllinge skole lukket. Det er helt uacceptabelt, at den ide ikke er bremset hos formanden.

Som SFér kan jeg kun glæde mig over udvalgsformand, Lars Hoppe Søes tidligere udmelding om at skolerne skal sættes fri i forhold til at lede og fordele arbejdet på de enkelte matrikler.

Det har længe været SF politik og jeg er sikker på at det vil blive et stort emne i valgkampen .

Hvorfor er der så behov for det? Jo det er der fordi vi med den områdeledelsesstruktur , med de 6 distrikter , har fået fjernet en del af ledelsesrummet fra den enkelte skoleleder og den tilhørende skolebestyrelse. I forbindelse med indførelsen af de 6 distrikter fjernede flertallet i byrådet også muligheden for at de lokale skolebestyrelser , sammen med ledelse og lærere, kunne sætte deres helt eget præg på den kultur der skal herske på en skolematrikel.

SF stemte nej til den centralisering som distriktsskolerne er et udtryk for, og vi vil fortsat arbejde for at den enkelte skole har en meget større grad af selvbestemmelse.

At fjerne et ledelseslag med 6 distriktsledere vil frisætte en del penge , i omegnen af 4-5 mio kr .

De penge kunne med fordel gives til at forbedre rammer og indhold på de enkelte skoler.

Vi skal ikke lukke nogen skoler - men vi skal forbedre de der er , ved forældre og ansattes egne kræfter og en forbedret økonomi.