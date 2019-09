Boderne (fotoet) skal ikke være ungehus, men det vil den tidligere skole lige ved siden af egne sig fortrinligt til, mener skribenten. Foto: Esben Thoby

Debat: Skolen er ét - Boderne noget andet

Debat Næstved - 07. september 2019 kl. 18:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Rico Carlsen

Byrådsmedlem (V)

Sandvedvej 27

Fuglebjerg

næstved: I Sjællandske 3.9 er der en fin artikel om bl.a. mine tanker om den fremtidige anvendelse af Boderne og Kirkepladsens Skole. Det er et meget vigtig diskussion, hvad disse to for byen centrale og historiske bygninger ved Sankt Peders Kirke skal bruges til fremover.

Det kalder ikke på hurtige løsninger, men grundige overvejelser. Bl.a. skal man skelne mellem Boderne fra 1400-tallet og skolebygningen fra forrige århundredeskifte. Hvis man ikke har læst sagsfremstillingen, men kun artiklen, kan man nemt få det indtryk, at jeg ønsker bare at åbne op for ungekulturhus i begge bygninger. Men at bruge i Boderne til det ønsker jeg naturligvis ikke og Talentskolen/Ungdomsskolen gør i øvrigt heller ikke. Også selv om artiklens foto udelukkende viser Danmarks ældste rækkehus.

Bodernes 600 år gamle og fredede bygninger skal der værnes om på helt særlig vis, og det gøres bedst ved at anvende dem til noget andet. Kirkepladsens Skole er derimod gennem sin meget kortere levetid blevet brugt til først kommuneskole og senere musikskole, så det vil være helt i tråd med husets historie, at det forbliver et hus for den unge generation.

Det er i Næstved lykkedes at skabe et enestående miljø omkring ungekulturhuset JB10. Et konstruktivt miljø og liv, der er blevet skabt, fordi tingene har fået lov at vokse op fra de unge selv. Det er nu vokset så meget, at det er ved at sprænge de fysiske rammer i lokalerne i Jernbanegade, hvor bl.a. musikskolens børn og unge jævnligt får mulighed for at optræde. På samme måde er talentskolen også noget af det, som andre dele af Danmark ser misundeligt efter i Næstved. I de nye rammer i skolebygningen kan det unikke miljø for talenter og fremtidens voksne udvikle sig endnu mere, hvis vi giver det lov.