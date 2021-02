Charlotte Birk Bruun er bekymret for skoleelevernes trivsel og forstår slet ikke, at skolelederne i Næstved har valgt, at 9. klasserne stadig skal køre med fuldskema-fjernskole. Privatfoto

Debat: Skoleledere går mod udvalgsbeslutning

Debat Næstved - 06. februar 2021 kl. 12:20 Af Charlotte Birk Bruun, Meistersvej 12, Næstved Kontakt redaktionen

Næstveds børne- og skoleudvalg har netop besluttet, at timetallet for kommunens 5.-9. klasseselever her under nødundervisningen, skal skrues ned fra syv eller otte lektioner til fem lektioner. Det er på høje tid.

I foråret udtalte skolelederforenings formand Claus Hjortdal følgende: - Vi må ikke forestille os, at børn uanset, om de går i 1. eller 9. klasse kan sidde seks timer om dagen og lave opgaver. Det er jo nødundervisning, vi taler om her. Vi har gode muligheder for at bruge virtuelle tjenester og digitale læremidler, og det er bedre end ingenting. Men vi skal passe på med at have urealistiske ambitioner.

Fornuften i skolelederformandens tilgang har man desværre ikke hidtil fulgt i Næstved kommune. I stedet har man tromlet en fuldskema-fjernskole, med fraværsregistrering igennem. Formentlig er dette gjort i den bedste mening, og med et ønske om, at børnene skulle miste mindst muligt fagligt, og at forældrene kunne passe deres arbejde. Men i den ligning har man fuldstændig glemt den afgørende komponent, nemlig børnenes trivsel.

Det giver ikke mening at sammenligne undervisning via Teams med almindelig undervisning. Og efter at de fleste af os voksne efterhånden har prøvet en del Teamsmøder, så har vi lært, at møderne skal være kortere, at vi let mister opmærksomheden, at vi er kognitivt udmattede efter en hel dag ved skærmen, selvom vi forsøger at bevæge os omkring. Når det gælder børn, også dem på femten, så skal vi gange vores egen utilpashed med to eller tre. Og så er det let at regne ud, at en fuldskema-fjernskole er en meget dårlig ide.

Jeg gætter på, at mange forældre allerede kan genkende noget af følgende hos deres børn og unge: Hovedpine, mavepine, hjertebanken, ændret appetit, uro i kroppen, træthed, manglende humoristisk sans, mange tanker, sværere ved at koncentrere sig og huske, mere ængstelig og bekymret, uoplagthed, aggression, ubeslutsomhed, hurtig vejrtrækning og nedsat præstationsevne. Alt sammen tegn på stress og nedsat trivsel.

På trods af, at Næstveds børne- og skoleudvalg netop har besluttet, at timetallet skal ned, har skolelederne i Næstved valgt, at 9. kasserne stadig skal køre med fuldskema-fjernskole. Angiveligt pga. usikkerhed omkring afgangsprøverne. Den usikkerhed bør ikke videregives til 14 og 15-årige, der allerede er under massivt pres og i fare for mistrivsel. I stedet bør skolelederne have is i maven og sikre alle skolens børn et forløb, som ikke tager pippet fra dem. De skal nok komme videre. Lad os rykke fra de urealistiske ambitioner til de omsorgsfulde ambitioner, og lad os sikre deres psykiske velbefindende bedst muligt under omstændighederne.

