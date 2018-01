Byrådsmedlem Per Sørensen (S) roser skolerne for deres fokus på elevfravær. Foto: Mogens Lorentzen

Debat: Skolegang er forældreansvar

Skolerne gør en meget større indsats i forhold til at registrere elevfravær og meddele det hjem end tidligere. Skolerne skal have ros for et meget større fokus på vigtigheden af, at den enkelte elev møder i skole.