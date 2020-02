Motorvejsmafiaen, der sværgede hinanden troskab i maj 2019 - også efter valget. Fra venstre: Henrik Brodersen (DF), Magnus Heunicke (S), Brigitte Klintskov Jerkel (K), Jacob Jensen (V), Torben Johansen (Næstved Erhvervsforening), René Christensen (DF), Laura Lindahl (LA), Zenia Stampe (RV), Bertel Haarder (V) og Mads Elming (Næstved Erhvervsforening). Foto: Kim Palm

Debat: Skingert overmod

Debat Næstved - 12. februar 2020

Af Helle Jessen (S), byrådsmedlem, Havbakken 285, Karrebæksminde

Egentlig burde det ikke komme bag på en, at Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V) kammer over i en så skinger tone, at man til fulde forstår, at han heller ikke er populær i egne kredse. I forlængelse af hans neoliberale tendenser omgår han sandheden i stil med, hvad vi ser ske på den anden side af »dammen«. Måske det måtte være tilladt at erindre Sebastian Mylsted-Schenstrøm om, at heller ikke 15 år med borgerlige regeringer kunne kaste en motorvej mellem Rønnede og Næstved af sig.

Men Sebastian Mylsted-Schenstrøms ungdommelige overmod forhindrer ham tilsyneladende i at se »splinten i eget øje«. Hans erindring er åbenbart så kort og selektiv, at han har glemt, at Magnus Heunicke som den eneste lokale politiker lykkedes med - i sin tid som transportminister - at få sat vores motorvej på dagsordenen. Hvilket den efterfølgende V-regering straks aflyste, da den kom til. I stedet føjede man sit støtteparti DF og fik programsat nogle flere motorveje i det jyske, hvor der efterhånden er så rigeligt plads, at man kan køre lange strækninger i »Venstreland«, uden at øjne andre billister.

Hvad Venstre har gjort på »Borgen« - for at fremme vores motorvej - må stå hen i det uvisse. Eftersom Sebastian Mylsted-Schenstrøm næppe i overskuelig fremtid får sæde på en taburet derinde, så skal vi nok heller ikke forvente, at han kommer til at gøre andet end at beskylde andre for ikke at gøre det, som han heller ikke selv gør.

Imens må vi andre så stå sammen om at udøve indflydelse, så den nuværende regering vil gøre noget ved sagen.

