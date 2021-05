Privatfoto Foto: www.lplusv.dk

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Skal vi nu bøje hovedet igen? Nej! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Skal vi nu bøje hovedet igen? Nej!

Debat Næstved - 02. maj 2021 kl. 21:31 Kontakt redaktionen

Klaus Eusebius Jakobsen Byrådsmedlem RV, Gl. Skovridervej 4a, Næstved

Udligningsreformen blev vedtaget af Folketinget af et bredt flertal med Socialdemokraterne og Venstre i spidsen. Mens der tit bruges mange ord om at skabe et Danmark i balance og at sikre, at de basale velfærdsbetingelser er de samme uanset hvor i landet man tilfældigt bor, så var den længe ventede reform for udligning mellem de rige og privilegerede kommuner og de mere udsatte og i udgangspunktet økonomisk svagt stillede kommune en konkret politik, der faktisk skaber en bedre balance i Danmark.

Derfor er det - ikke bare trættende - men også demotiverende for Næstveds borgere gang på gang at blive udskammet af netop Venstre og Venstres lokale formand for at modtage den portions penge, vi nu en gang fik. Og selvfølgelig skulle de penge da så også bruges inden for de rammer, vi nu har lov til det for staten (servicerammen). Og her var Venstre da sandelig også med. Og selvfølgelig vil vi da alle her i kommunen hellere end gerne i udgangspunktet være blandt de rigeste kommuner med høj vækst, med mange tilflyttere, med en motorvej, der kunne bringe os på samme niveau som andre byer og kommuner af vores størrelse og så videre. Så gang på gang at undergrave den selvtillid, den tro på os selv og den stolthed vi i en del år har savnet med sin »udskamningspolitik«, den kan vi godt undvære, også da Venstre naturligvis godt vil være med til at bruge pengene!

Nu har vi et bedre udgangspunkt, slet ikke tilstrækkelig, men på den rette vej - og så skal vi få det udnyttet. En vej var netop det toårige budgetforlig (2021 og 2022), som borgmesteren spillede på bordet sent i budgetforhandlingerne i 2020, og som alle partier kunne se som et spændende bud på, at debatten i kommunalvalget 2021 kunne komme til at handle om politik - og ikke økonomisk overbudspolitik.