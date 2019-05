Debat: Skal vi fyre en halv medarbejdergruppe uden at vide, hvad de laver?

Jeg synes, det er dybt bekymrende, at politikere foreslår medarbejdere fyret uden at forholde sig til, hvad de laver, skriver socialdemokraten Michael Perch i et debatindlæg om fyring af konsulenter. Foto: Thomas Olsen

Debat Næstved - 23. maj 2019 kl. 18:00 Af Michael Perch (S), byrådsmedlem, Kildebrøndsvej 10, Fensmark

Jeg sidder med en pludselig trang til at kommentere en kommentar. Det drejer sig om Søren Revsbæks svar til Kim Conrads læserbrev i Sjællandske, hvor Kim Conrad helt forståeligt og berettiget stiller tvivl om fornuften ved at skære 50 procent af en medarbejdergruppe, som arbejder med udvikling. Jeg kan forstå, at Søren Revsbæk ikke er bekymret for udviklingen, men det klinger i mine ører noget hult, når fakta er, at konsulenternes opgaver og funktion slet ikke var belyst, da bl.a. Søren Revsbæk foreslog at fyre halvdelen af medarbejderne. Den belysning er først kommet efter forslaget blev stillet, og det var Sjællandske, der interesserede sig for det - ikke forslagsstillerne.

Jeg synes, det er dybt bekymrende, at politikere foreslår medarbejdere fyret uden at forholde sig til, hvad de laver. Man må da altid som politiker kræve at få belyst konsekvenserne af en beslutning. Jeg er klar over, at konsulenter får deres medvind i medierne i øjeblikket, og jeg ser en stor fornuft i, at vi sparer på mange af de eksterne konsulenter, vi bruger til at løse opgaver, vi måske nogle af gangene kunne have løst selv. Men her taler vi altså om medarbejdere ansat af Næstved kommune, som arbejder med undervisning og skaber indhold og arbejdskraft direkte ned i vores folkeskoler. Derfor skal der slås en stor, fed streg ned imellem de medarbejdere, som vi har ansat til at lave et stykke arbejde, som vores skoler i en presset hverdag ikke kan nå, og konsulenter som vi hyrer ind til enkelte opgaver, når vi synes. Fakta er, at mange af de medarbejdere, som nu foreslås fyret, løfter opgaver for skolerne, som skal løses og hvor skolerne er afhængige af, at det bliver løftet for at kunne få en kvalitet i den læring, som tilbydes vores børn.

Jeg er derfor dybt bekymret for, at hvis forslaget stemmes igennem i byrådet, så vælter det ned med endnu flere opgaver til pressede lærere på gulvet, der i forvejen har svært ved at nå en tilstrækkelig forberedelse, så undervisningen kan gennemføres med en høj kvalitet.

Jeg er i hvert fald helt sikker. Jeg kommer ikke til at stemme for det her forslag. Det er dybt useriøst at stille sådan et forslag uden at være inde i materien - den del Kim Conrad redegør rigtig fint for i sit læserbrev - tak for det.