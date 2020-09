Det bør ikke være en kommunal opgave at fremme en farlig kørekultur, der risikerer at koste menneskeliv - både ved de lovlige og ved de ulovlige arrangementer, mener Rasmus West Eliasen. Billedet her er fra Fiskerhusvej på Ydernæs i Næstved, hvor der godt kan være 200 tilskuere samlet, når der køres gaderæs. Privatfoto

Debat: Skal gaderæs gøres lovlig? Nej

Debat Næstved - 29. september 2020 kl. 14:55 Af Rasmus West Eliasen, medlem af Radikale Venstre, Thit Jensens vej 6, Næstved Kontakt redaktionen

Bør Næstved Kommune støtte gaderæs? Det er et svært dilemma, men alt taget i betragtning, nej, det er en dårlig idé. Gaderæs er af indlysende grunde ulovligt i Danmark, for med til gaderæs hører en farlig bil- og kørekultur. Alene denne sommer er flere blevet kvæstet ved ulovlige gaderæs-arrangementer rundt omkring i landet. Samtidig kan vanvidskørsel på offentlige veje, der hvert år koster menneskeliv, også kobles til Gaderæs-kulturen.

Til forskel fra motorsport, hvor man typisk har særlige køretøjer kun til brug på indhegnet bane, så bruger gaderæs-kørere deres egne biler. Der er her ikke tale om rastløse 15-16 årige unge, der mangler et ungdomshus. Det er voksne mennesker, der dyrker en ulovlig og farlig hobby, og hvis biler i de fleste tilfælde ville dumpe i et uanmeldt bilsyn.

Næstformand i Teknisk udvalg, Elmer Jacobsen (V), og centerchef Torben Kelm Danielsen har været meget imødekommende over for denne ulovlige gaderæs-kultur. Det er problematisk, at ikke kun en politiker, men også en embedsmand er så velvillige i deres formuleringer.

Men det viser også en manglende forståelse for den ulovlige gaderæs-kultur, hvor selve fascinationen netop består i at lege kis-pus med politiet. Det er derfor meget svært at gøre gaderæs-kulturen lovlig. Flere steder i landet, bl.a. i Odense og Aalborg, har man ikke oplevet, at ulovlige gaderæs-arrangementer stopper, selvom kommunen har støttet lovlige arrangementer. »Muskelbil«-ejere træner nemlig også mellem de lovlige arrangementer. Til fare for dem selv og alle andre. Og hvor mange af de ulovligt tunede biler vil dukke op til et lovligt arrangement?

Det er altid vigtigt at lytte - også til gaderæs-kørere - men det bør ikke være en kommunal opgave at fremme en farlig kørekultur, der risikerer at koste menneskeliv både ved de lovlige og ved de ulovlige arrangementer, som man med de venlige toner nu indirekte desværre har givet det blå stempel. Jeg håber, at byrådspolitikerne vil tænke sig rigtig grundigt om.

