Debat: Skal NGO'er have del i Frivillighedspuljen?

Det er få midler i forhold til de mange hårdt trængende frivillige foreninger. Derfor kan det også undre, at flere underafdelinger af store statsstøttede organisationer, som Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Red barnet, tilsammen har fået tildelt et beløb på over 300.000 kr.

Skatteborgerne bidrager altså ufrivilligt til at støtte disse organisationer flere gange via deres skattekroner. Det er en fuldstændig skæv prioritering, at NGO'er tildeles kommunale midler, mens frivilligforeninger som eksempelvis Klub Næstved, der er et super aktivt værested for udviklingshæmmede, får halveret deres tilskud.