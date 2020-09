Debat: Siloen som studieboliger?

Det gode er, at man kan se, at det har været en silo samtidig med, at den er meget flot både udvendig og indvendig. Der er vist også sådanne ombyggede siloer i større byer i Danmark, men man kan ikke se, at de var rigtige siloer engang, så man kunne i mine øjne lige så godt have revet pågældende siloer ned og bygget nyt.