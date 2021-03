Ifølge Martin Wagner er der i boligfællesskabet Hermanhaven og det kommende Augusthaven også plads til beboere med rollator eller kørestol. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Seniorvenligt og inkluderende boligfællesskab - for de fleste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Seniorvenligt og inkluderende boligfællesskab - for de fleste

Debat Næstved - 15. marts 2021 kl. 16:05 Af Martin Wagner, talsperson for Agorahaverne Kontakt redaktionen

Den 11. marts læste jeg læserbrevet i Sjællandske, hvor Kirsten skriver, at det nyopførte boligfællesskab Hermanhaven og det kommende Augusthaven ikke er for alle. Og det gør mig faktisk lidt ked af det.

I udviklingen af Agorahaverne har vi gjort rigtig meget ud af at gøre boligfællesskabet så inkluderende som overhovedet muligt. Vi har været mange overvejelser igennem for at skabe en så fællesskabsorienteret hverdag som muligt for langt de fleste, der ønsker at flytte ind i Agorahaverne. Og netop derfor har vi lagt så stor vægt på at skabe fællesområder udenfor boligen, hvor man kan opholde sig så meget som man ønsker, så både fællesskabet og naboskabet kan dyrkes og vokse.

Vi har også gjort meget ud af indretningen i boligerne med niveaufri adgang, vi har gjort badeværelserne større, der er brede døre, gangearealerne er brede og der er ingen dørtrin. Vi har hævet den fælles atriumhave, så den er i samme niveau som boligerne, så vi har gjort os mange overvejelser om, hvordan man kan nyde sit otium i Agorahaverne, og hvordan det kan være et sted, man kan ældes med værdighed. Og netop derfor har vi også tænkt ind, at skulle det komme dertil, at man får behov for rollator eller kørestol, kan man stadigvæk blive boende.

Vi bygger boliger, der er tilgængelige for de fleste, og som er forberedt til at blive ældre i, men de er ikke bygget som deciderede handicapboliger. Der er dog i planlægningsfasen taget højde for at de - i samarbejde med kommunen - kan konverteres og ombygges, så man kan blive boende, skulle man få behov for det.

Jeg er rigtig ked af, at I ikke kan se jer selv i Augusthaven, for jeg er helt sikker på, at både du og din mand ville være rigtig gode for fællesskabet. Derfor tænker jeg også, at det måske kunne være en idé at kontakte kommunen og se, om de ser muligheder for at ombygge en bolig i Hermanhaven, så den kan opfylde jeres behov? For det er jo rigtig ærgerligt, når man har en drøm om et fællesskab, der bliver stoppet af, at boligen ikke passer til ens behov.

relaterede artikler

Bo mindre og tænk større: Åbent hus i seniorbofællesskab 08. marts 2021 kl. 07:32

Her giver vi den gas: 60 nye andelsboliger på vej til byen 05. marts 2021 kl. 14:18