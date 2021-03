Hverken Hermanhaven (på billedet) eller Augusthaven passer til Kirsten Kragh Andersens behov, selv om hun og hendes mand drømmer om at kunne tilbringe deres otium i en seniorbolig. Lejlighederne er for små til kørestolsbrugere, mener hun. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Seniorbolig i Næstved - er det for alle? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Seniorbolig i Næstved - er det for alle?

Debat Næstved - 12. marts 2021 kl. 09:33 Af Kirsten Kragh Andersen, Sandageren 45, Næstved Kontakt redaktionen

Fredag den 5. marts 2021 kunne jeg atter læse om nye seniorboliger i Næstved. Hurra for dette tiltag. Tænk at kunne slutte sit otium med andre mennesker, og så stadigvæk kunne være sig selv. At have selskab, at kunne hjælpe hinanden, kunne spise sammen, udleve sine hobbys sammen og meget andet, som man nu kan blive enige om.

Først hørte vi om Hermanhaven, syntes ideen var så god, at vi straks lod os skrive op til en bolig. Og nu hører vi om Augusthaven, som også kommer her til Næstved. Godt tænkt!

Men - der er nemlig et men. Min mand var ude at se en lejlighed i Hermanhaven ved åbenthus arrangement i september 2020, og her slukkedes vores drøm om at kunne tilbringe vores otium i en seniorbolig. Lejlighederne var her på 76 kvadratmeter til et ægtepar. Men ikke til et ægtepar, hvor den ene er elektrisk kørestolsbruger, som jeg er. Man mand fortalte, at køkkenet var så småt, at vi ikke kunne være der samtidig, hvilket er noget møg, når man er fælles om opgaverne. Desuden er soveværelset så småt, at jeg, hvis der skulle stå en dobbeltseng, ja så kunne jeg ikke komme omkring her. Størrelsen på badeværelser var heller ikke optimalt!

Som elektrisk kørestolsbruger har jeg brug for lidt flere kvadratmeter end normalt. Hvorfor har ingen tænkt på, at der efterhånden bliver flere og flere personer, som har brug for kørestol, rollator eller andre hjælpemidler, som fylder. Eller for ikke at tale om de personer, som har brug for personlig pleje, og hvor der skal være plads til den person, som skal hjælpe.

Jeg synes ikke, det er i orden, at der overhovedet ikke er tænkt på den gruppe af ældre mennesker, som jeg hører til. Selv om man er kørestolsbruger, kan man sagtens bibringe med meget til denne form for seniorfællesskab.

Hvor svært ville det være at bygge nogle enkelte lejligheder - eventuelt for enden af byggeriet - der er en anelse større - 30 til 40 kvadratmeter? Jeg er godt klar over, at de vil blive dyrere - men så var der da et tilbud for os, som har brug for lidt mere plads og som endnu ikke er brændt ud og godt kunne se os selv i en seniorbolig!

Jeg behøver vel ikke at nævne, at vi ikke er skrevet op til ny bolig i Hermanhaven mere - ej heller bliver det i Augusthaven.

relaterede artikler

Lejere må vente: Udbud af nye boliger i gammel kro annulleret 28. februar 2021 kl. 07:07