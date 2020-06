Skribenten mener, det brude være et lovkrav, at myndighederne skal underrettes, inden der brændes halm af som her i torsdags i Menstrup. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Debat: Selvfølgelig skal man underrette myndighederne

Men hvad hvis man kun har en 3-hjulet cykel, og det så viser sig når man ankommer efter 20 minutters hjulen, at det et Ballelars' stråtækte gård , der er ved at futte op i flammer?

Så er det for sent at ringe 112, og Harald P. synes vel ikke for alvor, at det er en god ide?