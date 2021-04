- I mine øjne er tonen altid god her i avisen. Dårlig tone på sociale medier er der desværre masser af, og det bør vi alle påtale, mener Dennis Boye Jensen, der er byrådskandidat for Venstre.

Debat: Selverkendelse og trangen til at dæmpe valgkampen

Debat Næstved - 22. april 2021 kl. 20:00 Af Dennis Boye Jensen, byrådskandidat for Venstre, Vestervej 3, Fensmark Kontakt redaktionen

Socialdemokratiet rører lidt på sig her i avisen. Ewals Gruevski konstaterer, at udviklingen af Næstved Kommune kun lige er begyndt. Det kan man kalde selverkendelse i et valgår. Efter 100 år ved magten.

Lars Refsgaard Henriksen skriver om socialt ansvar inklusiv skoler og ældre. Det er bare ikke gået så godt med at løfte det ansvar, eftersom udligningskronerne vælter ind over kommunegrænsen. Pengene kommer fra andre kommuner, som må spare for at betale til Næstved. Betale for det sociale ansvar, som gennem generationer ikke er blevet løftet her i Næstved med arbejdspladser og velstand.

Og endelig opfordrer Hanne Sørensen til god tone i valgkampen. I mine øjne er tonen altid god her i avisen. Dårlig tone på sociale medier er der desværre masser af, og det bør vi alle påtale.

Hanne Sørensens indlæg handler givetvis om at skærme sit parti mod kritik. Selvfølgelig har socialdemokratiet interesse i en tandløs valgkamp. Hvor vi ikke taler om vores mange unge uden job eller uddannelse. Om at børnefamilier flytter fra Næstved. Om lave indkomster og kort levetid. Om at Næstved mangler wow-effekt og mere at være stolte af. Om mismodet i flere landsbyer. Om at havnen siden sidste valg har oplevet den fremgang, som kommunen stadig tørster efter.

