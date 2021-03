Der er ikke nogen undskyldning for manglende skiltning ved erhvervsområdet i Fuglebjerg, mener Kristian Skov-Andersen og Rico Calrsen fra Venstre, der ønsker mere fokus på at styrke landområderne. Privatfoto

Debat: Selve demokratiet er på spil på landet

27. marts 2021
Af Rico Carlsen og Kristian Skov-Andersen, byrådsmedlemmer for Venstre

Fuglebjerg melder sig sammen med Mogenstrup ind i debatten om by/land. En debat, som er en del sværere og vigtigere end for eksempel havnedebatten. På KL's netop overståede kommunalpolitiske topmøde blev land/by-problematikken ligefrem udpeget som årsag til, at de frie vestlige demokratier er i tilbagegang. Fordi folk på landet føler sig kørt over og hensat i håbløshed af den veluddannede elite i storbyerne. Svigtet af demokratiet.

Lidt af den håbløshed har der måske været i Holme Olstrup, hvor man fik uro og utryghed til gengæld for den lukkede skole. Så havde bibeholdelse af overbygningen i Toksværd trods alt været et bedre bytte.

Uanset at vi undrer os over, at erhvervsområdet i Tappernøje nu 30 år senere ikke er blevet et trækplaster.

Udlændingestyrelsens massive bygning i Næstved står som et monument over, at Lars Løkke og Venstre gik mod strømmen. Under protester fra alle sider. Måske vi skal videreføre tanken og flytte afdelinger af vores kommunale forvaltning til Mogenstrup, Fuglebjerg og så videre. Eller indføre lavere skat på landet. Andre gode forslag modtages gerne. Det er i hvert fald ikke nok at samtlige partier bare skriver »styrkede landområder« i valgbrochurerne.