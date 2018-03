Debat: Se dog på landskabet

Tak til Palle Birk for artiklen, der fuldstændigt beskriver de katastrofer Næstved kommune har planer om at udføre. Det er så velgørende, at et klogt menneske forklarer så fint, hvor vigtigt det er at friholde den smukke strækning mellem Næstved og Karrebæk fra nogen form for byggeprojekter.