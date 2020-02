Motorvejen mellem Næstved og Rønnede er stadig et meget varmt emne.Foto: Kim Palm

Debat: Sandheden er ilde hørt

Debat Næstved - 14. februar 2020 kl. 18:05 Af Sebastian Mylsted-Schenstrøm, byrådsmedlem (V), Farvergade 11, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helle Jessens (HJ) indlæg i onsdagens avis kan kun opfattes, som at min kritik af Socialdemokratiets motorvejsbluff har ramt et ømt punkt.

Det ene øjeblik forsøger HJ sig med usaglige personangreb og det næste med »whataboutery« (at aflede opmærskomheden fra egne fortrædeligheder ved at kritisere andre).

Alt sammen i en tone, der får HJs beskyldninger, om at jeg skulle være skinger til at virke decideret tragikomiske.

I stedet for at ty til den slags pinagtigheder, så kunne den socialdemokratiske udvalgsformand forholde sig sagligt til min kritik ved at svare på to spørgsmål:

1. Er det udtryk for en fremrykning og hurtigst muligt (som lovet før valget), når regeringen eksplicit melder ud, at en infrastrukturplan må afvente en klimaplan med en ukendt tidshorisont? I så fald hvorfor? Formanden for Næstved Erhvervsforening har på Facebook ganske fint redegjort for, hvorfor der ikke er et modsætningsforhold mellem de to ting.

2. Er HJ uenig med sine partifæller (borgmester Carsten Rasmussen og byrådets nestor, Per Sørensen), som offentligt har udtrykt utålmodighed og bekymring ift. regeringens nølen?

Som en slutbemærkning vil jeg blot fremføre synspunktet, at vi ikke gør noget godt for vores fælles motorvejskamp ved lukke øjnene for løftebrud og dårlige undskyldninger på grund af partifarver. Regeringen skal holdes fast på dens valgløfter, således at den ved, at det ikke er gratis at løbe fra dem. Det gøres ikke ved at tie løftebrudene ihjel af partihensyn.

