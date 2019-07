Debat: Sagsbehandlingens mange forhindringer

Der behandles mange sager i den kommunale forvaltning, og af og til sker der beklageligvis fejl. Men at insinuere, at det altid er kommunens sagsbehandlere, der smøler er ganske utilstedeligt, skriver Helle Jessen (S).

Debat Næstved - 27. juli 2019 kl. 08:30 Af Helle Jessen (S), formand for Teknisk Udvalg, Havbakken 285, Karrebæksminde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debatten om lange sagsbehandlingstider afspejler, at debattørerne ikke kender meget til, hvad der får en sag til at trække ud. Lige nu er både DF og Venstre ude i et letkøbt ærinde, hvor de lufter deres kæpheste om, at det er kommunens medarbejdere, som er synderne.

Men jeg har ikke hørt dem harcelere over, at sagen om broen i Næsby har taget over 25 år, og at sagen om den lukkede vej og den manglende adgang på Strandvejen 30 og 31 efterhånden har taget over 10 år.

Disse sager er - i lighed med den aktuelle om en bådebro ud for maleren Harald Essendrop hus - trukket ud, fordi der er rigtig mange klagemuligheder, - både for den direkte implicerede og for - f.eks. organisationer - eller andre, der er utilfredse med en myndighedsafgørelse. Det er en del af vores retssystem.

At tro, at man i enhver sagsbehandling blot kan stille to spørgsmål: »er afgørelsen i strid med lovgivningen og generer det nogen«, hvorefter man politisk kan afgøre en sag, er udtryk for en naivitet, at det ikke borger for en seriøs stillingtagen til disse - ofte meget komplicerede - sager. Tror man, at man kan aflyse klagemulighederne?

I sagen om Broen i Næsby har det f.eks. taget et år at få endeligt afgjort, at Vejdirektoratets afgørelse fra 2018 står ved magt. Tidligere tog det flere år, at få sagen behandlet i Naturklagenævnet. Skiftende politikere har haft skiftende holdninger undervejs, og sidst - men ikke mindst - har lodsejere brugt tilstedeværelsen af en isfugl til at påstå, at en bro var naturødelæggende. Alt i alt en langstrakt sag, som burde have påkaldt både DF og Venstres forargelse. Men det er sjovt nok ikke sket.

Sagen om Strandvejen 30 og 31 ligger endnu engang i et klagenævn. Denne gang fordi grundejerforeningen ikke vil acceptere, at det er den, der har det overordnede ansvar for, at Næstved Kommunes påbud at sørge for, at der er adgang langs kysten - også på Enø - effektueres. Det har foreløbig taget henved to år. Sagen er tidligere blevet behandlet i Kystdirektoratet og Naturklagenævnet.

Der behandles mange sager i den kommunale forvaltning, og af og til sker der beklageligvis fejl. Men at insinuere, at det altid er kommunens sagsbehandlere, der smøler er ganske utilstedeligt. Men helt i tråd med de pågældende partiers holdninger til »det offentlige« og deres indgroede forestilling om, at lovene kun gælder for nogle og ikke for andre, og at man kan afgøre alle sager med »sund fornuft« - deres egen forstås.

Uden borgernes klagemuligheder ville det alt sammen helt sikkert gå meget mere gelinde. Den enkeltes retssikkerhed ville til gengæld blive trådt under fode. Men det er måske det, som V og DF vil?