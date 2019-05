For Karsten Skov (tv.) og Niels i Dali Grønne er SIAA-klasserne den eneste holdbare løsning på at inkludere elever med særlige behov.

Debat: SIAA dramaet fortsætter

Debat Næstved - 06. maj 2019 kl. 12:51 Af Niels i Dali Grønne og Karsten Skov, SIAA-forældre, Lindenovvej 6 og Hybenvej 9, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børne- og Skoleudvalget i Næstved skal mandag den 6. maj igen drøfte SIAA-klasserne. (Se dagsorden på kommunens hjemmeside). SIAA er en ny klasseform, hvor 4 normaltbegavede børn med autisme er sammen med 12 almenelever, dvs. 16 i alt. Kobberbakkeskolen vil skære en klasse bort på 4 årgange og hælde de overskydende elever ind i de resterende klasser.

Administrationens beskrivelse af punktet er under al kritik. Der står, at det er skoleledelsens vurdering, at hver SIAA-klasse kan opjusteres til 20 elever. Almenklasser skal op på max. 28 elever. Det er en ensidig økonomisk vurdering. Den evaluering af SIAA, som politikerne havde lovet til efterår 2019 bliver gennemført nu. Dette mener administrationen er ok, men en evaluering der gennemføres efter at beslutningen er truffet kan aldrig retfærdiggøre en sammenlægning af klasser og hævning af SIAA elevantal. Administrationen har ingen kommentarer til økonomien, hvilket virker besynderligt, da det er et økonomisk punkt. Sagsfremstillingen synes formuleret for at give indtryk af, at der ikke er forskel på skolebeslutning og Byrådsvedtagelse fra december 2019.

Ud fra et SIAA-forældresynspunkt er denne fremstilling stærkt tendentiøs og nok »ulovlig«, hvad angår tolkningen af reglerne for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Økonomi alene er ikke en gyldig grund til at ændre på specialtilbud!

Hvis SIAA-klasserne udvides til 20, er der er tale om et nyt koncept, og så skal specialeleverne revisiteres med den tid og de omkostninger det medfører. Sagens kerne er, at administrationen står benhårdt på, at den økonomiske styring skal holdes. Både administration og politikere peger på lederen af skolen som ansvarlig. Denne er dog blot embedsmand og skal gøre, hvad der bliver sagt. I trekantspillet mellem administration, politikere og skolen skubbes ansvaret rundt.

For os er SIAA-klasserne den eneste holdbare løsning på at inkludere elever med særlige behov. Hidtidige resultater viser, at al anden inklusion skaber kaos hos de inkluderede, almeneleverne og lærerne. SIAA var en besparelsessucces, men skal nu bespares yderligere. Den kortsigtede økonomiske gevinst trumfer alt. Ingen tænker på mere langsigtede økonomiske gevinster ved at børn med særlige behov kan få et acceptabelt skoletilbud og udvikle sig til samfundsborgere med en fornuftig erhvervsevne. Er der nogle fornuftige voksne tilstede i Næstved, eller skal vi bare råbe HJÆLP mere generelt?

