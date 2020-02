SFs nye formand Christoffer Jørgensen i Næstved glæder sig over, at der er flere penge på vej til pædagogerne. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: SF sikrer 6,4 mio. kroner til flere pædagoger i Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: SF sikrer 6,4 mio. kroner til flere pædagoger i Næstved

Debat Næstved - 22. februar 2020 kl. 11:01 Af Christoffer Jørgensen, formand for SF Næstved, Herluflillevej 44, Herlufmagle Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som en ganske børnerig kommune i Danmark kan Næstved Kommune se frem til en god sum penge i forbindelse med fordelingen af de første puljemidler til at sikre minimumsnormeringer i landets daginstitutioner.

Selv om børneområdet i en travl hverdag godt kan forsvinde lidt for os uden helt små børn, så har det i dokumentarprogrammer som DR's »Hvem passer vores børn?« været hjerteskærende at se, hvordan en generation af småbørn for en stor dels vedkommende er blevet opbevaret uden tilstrækkeligt personale i tusindvis af daginstitutioner - simpelthen fordi der har været skåret helt ind til benet mht. finansiering af pædagoger.

Så selv om kommunernes superseje pædagoger har knoklet, så har det simpelthen ikke været nok til, at alle børn har oplevet at blive set og hørt som individ; sådan som de har krav på.

Derfor er det også så positivt, at ikke mindre end 6,4 mio. kr. nu tilføres Næstved Kommune med en klausul om, at midlerne skal bruges på flere pædagoger. Ellers skal pengene betales tilbage. SF har altså med aftalen sikret, at midlerne er øremærket til netop dette formål.

Og det slutter ikke her. De i alt 500 mio. kr. der er sendt ud til kommunerne, er blot første del af en større sum penge, der skal sikre flere pædagoger i daginstitutionerne, så vi ender på tre børn pr. pædagog i vuggestuerne og 6 børn pr. pædagog i børnehaverne. I institutionerne har vores børn nemlig krav på leg, omsorg og trøst, så de udvikler sig til selvstændige, glade, velstimulerede børn med mod på livet.

Og ja; ældreplejen, social- og sundhedsområdet, vedligeholdelse af slidte bygninger og ikke mindst skoleområdet er også blevet presset af vigende finansiering fra skiftende regeringer, men i dag må vi bare glæde os over, at et af de helt afgørende bidrag fra SF til regeringen får en så tydelig og direkte effekt på velfærden i kommunen.