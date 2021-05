Debat Roses skal den, der roses bør

I april er Havnens Årsrapport 2020 sendt til afstemning i byrådet. I skrivende stund kendes byrådets vurdering ikke. En supplerende rapport, "2020 i Tal og Ord", fra Næstved Havn, er et godt kommunikationsmiddel til Næstveds borgere og "Det blå Danmark". Af- og nedskrivninger har i Havnens årsrapport for 2020 fået et megaløft. Dette kan ikke gøres uden der opstår et historisk stort underskud. Årsrapporten er underskrevet af den samlede havnebestyrelse, og begrundes i fortidig nødvendighed og fremtidige hensyn.