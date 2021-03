Byrådsmedlem Hanne Sørensen håber, at Rigspolitiets Fælles Udrykningsteam bliver gjort permanent, når forsøget udløber til august 2021. Foto: Kim Palm

Debat: Ros til udrykningsteam

Debat Næstved - 14. marts 2021 kl. 18:31 Af Hanne Sørensen (S), socialpædagog og byrådsmedlem, Grønlandsvej 17, Næstved Kontakt redaktionen

Alle fortjener en ny chance i livet. Det handler om at gribe livet og finde modet til at indfri sine inderste ønsker... Jeg bliver rigtig glad, når jeg kan læse i Sjællandske i fredags, at FUT (Fælles Udrykningsteam), snart er på gaden igen. Vi er mange medarbejdere i kommunen, der savner den gode sparring og samarbejdet med jer.

Vi glæder os til at se jer i bybilledet igen - og være med til, sammen med kommunens meget dygtige medarbejdere, at gøre en kæmpe forskel for de mennesker, som bokser med sindslidelser, misbrug og hjemløshed, som har en kuffert på størrelse med Lolland, desværre fyldt med bagage fra en elendig fortid. Nogle har en kuffert som er tungere og mere farverig end andres. Men det betyder ikke, at de ikke har ret til at tømme den og starte en ny tilværelse. Og her gør FUT en forskel, først og fremmest et tværfagligt samarbejde og et nyt syn på, hvordan møder I mennesker med sindslidelser eller en hjemløs borger, som har brug for en hånd i ryggen.

I tilstræber jer på at møde udsatte mennesker uden fordomme og I ved, at der altid er en årsag til, at mennesker lander, hvor de lander. Husker at sætte mennesket i centrum - og derfra få guidet videre. Jeg håber inderligt, at Rigspolitiet tænker sig rigtig godt om, og at denne fremragende indsats bliver permanent, når forsøget udløber til august 2021. Lad os sammen investerer i mennesker.

Giv vores medmennesker en håndsrækning ind i varmen, og hjælp hvor vi kan. Den hjælp vi giver i dag, kan du selv få brug for en dag...

