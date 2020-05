Kristian Skov-Andersen må nu bære ansvaret for byrådets splittelse om havn i en vigtig sag, og for alvor at have bragt havnen ud at sejle, skriver byrådsmedlem Per Sørensen blandt andet i sit læserbrev. Foto: Mogens Lorentzen

Debat: Ros til Revsbæk

Debat Næstved - 02. maj 2020 kl. 16:03 Af Per Sørensen, Byrådsmedlem S, Lindebjerggårdsvej 20, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kristian Skov Andersen (KSA) blander i et indlæg 2 sager sammen. Det er sag om bagerkaj og sag om styregruppe for havn. Vedrørende bagerkaj så indrømmer KSA, at Havnebestyrelsen ikke har behandlet sag om ophør af bagers lejemål på bagerkaj. Dermed er der nu tvivl om, hvem der skal leje og drive den kaj fremtidigt? Kan hvem som helst nu søge på det? Mon dog ikke den sag bliver en sag for Havnebestyrelsen og ret så interessant at følge i avisen.

Styregrupper, med havnens medvirken, blev i de såkaldt gamle dage altid nedsat efter en behandling i Havnebestyrelsen. De tider er forbi. Et enigt Økonomiudvalg med undtagelse af Søren Revsbæk (SR) pegede nu på en sammensætning af styregruppe for havneudvikling. Denne sag forlangte SR nu ene mand behandlet i byrådet, og alle politikere forventede også, at han ville stå alene i den sag ved dens behandling i byrådet. Men på meget dygtig vis lykkedes det (SR) at splitte byrådet totalt i denne sag. Det var efter min mening dygtigt politisk håndværk af Revsbæk, og dygtigt håndværk fortjener ros.

KSA må nu bære ansvaret for Byrådets splittelse om havn i en vigtig sag, og for alvor at have bragt havnen ud at sejle.

Jeg drikker gerne en kop kaffe med dig Kristian og vi sammen glæder os over salg af sommerhusgrunde. Så kan du takke mig for, at vi stemte SR ned og sikrede dig plads i styregruppen.

